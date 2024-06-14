キャプテンサンシャイン×クーパーズタウン ベースボールキャップ ...

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KaptainSunshine×COOPERSTOWNキャプテンサンシャイン×クーパーズタウンベースボールキャップニューヨークヤンキースベースボールキャップです。60年代をイメージされたハトメホール、ロゴ部分にはフェルトパッチを直接縫い付けるなど当時の雰囲気のあるボールキャップに仕上がっています。サイズ71/4です。小さめのサイズです。--------------------------------------------------------■【状態】使用感ございます。内側ヨゴレなどございます。 ご理解の上ご購入下さいませ。 ※なるべく画像を多く掲載しております。 必ずご覧ください。ランク：【C】【S】新品・未使用品【A】状態の良い使用感も少ない中古品【B】使用感はあるが目立つ傷や汚れがない一般的な中古品【C】目立つ傷や汚れがある中古品【D】ジャンク品--------------------------------------------------------★ＵＳＥＤ品でございます。通常の着用に問題ない程度、または画像で確認できる破れ、汚れ等、文面で記載していない場合がございます。気になる方はご遠慮下さい。ご理解の上、ご購入下さいませ。キャプテンサンシャインエベッツフィールドフランネルズebbetsfieldウールキャップ60sハトメビンテージヴィンテージ