【美品】＊Justin Davis リング＊

JustinDavisのMyLoveRingです。ブランドで大人気のリングで、クラウンとローズを交互に配したエタニティデザインが素敵ですよ♡【サイズ】10号。内径:16.0㎜素材:シルバー925（写真7・8枚目参照ください）仕上げ:いぶしリング高さ:約10㎜【状態】美品です。【備考】商品のみのお渡しとなります。保管商品のため、ご理解いただける方のみご購入ください。即購入OK‼︎お値下げ不可。ご購入前にプロフィールをお読みいただきますよう、お願いいたします。#JustinDavis#リング#男女兼用#いぶし#美品



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