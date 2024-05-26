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【美品】＊Justin Davis リング＊
商品番号 I48029633363
商品名

【美品】＊Justin Davis リング＊
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JustinDavisのMyLoveRingです。ブランドで大人気のリングで、クラウンとローズを交互に配したエタニティデザインが素敵ですよ♡【サイズ】10号。内径:16.0㎜素材:シルバー925（写真7・8枚目参照ください）仕上げ:いぶしリング高さ:約10㎜【状態】美品です。【備考】商品のみのお渡しとなります。保管商品のため、ご理解いただける方のみご購入ください。即購入OK‼︎お値下げ不可。ご購入前にプロフィールをお読みいただきますよう、お願いいたします。#JustinDavis#リング#男女兼用#いぶし#美品
http://narcologia.ru/goods/Lincoln492602.html
http://narcologia.ru/goods/Persia396288.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate373977.html

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