レダシルマ ネックレス シルバー

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商品詳細
【正規品】レダシルマLedaSILMA喜平 ネックレスシルバーゲルマニウムアクセサリー メンズ レディース【ブランド】レダシルマLedaSILMA【商品名】レダシルマLedaSILMA喜平 ネックレスシルバーゲルマニウムアクセサリー メンズ 【サイズ】全長：約55cm トップ:約32mm×6.5mm 総重量約34.85g【カラー】シルバー【素材】素材：シルバー小さなスレ傷はあります。が、まだまだ楽しめます。よろしくお願いします。
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