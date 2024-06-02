ルイヴィトン LOUIS VUITTON キーホルダー M61950

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新品未使用の並行輸入品となります。海外製品となります為、日本製品同等の品質をお求めの方や商品の状態などについて神経質な方は購入をお控え下さい。素材：モノグラム・エクリプスキャンバスカラーモノグラム・エクリプス金具（色：ルテニウム）アイコニックなモノグラム・エクリプスキャンバスを使用した「ポルトクレ・ドラゴンヌ」。トレンディな装いに最適なマストハブアイテムです。付属品：保存袋、箱付即購入OKです。よろしくお願いいたします。