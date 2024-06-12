SAAD フェザーネックレストップ中

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバー付けなくなってしまったので出品します。何か分からないことがあればご質問お待ちしております。#シルバー#シルバーアクセサリー#ネックレス#ネックレストップ#真鍮フェザー#フェザー#goro's#ゴローズ#saad#サード#メンズアクセサリー#レディースアクセサリー
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