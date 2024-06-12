ウルフマンB R S ウルフインレイドッグタグ

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商品詳細
ウルフマンBRSのドッグタグです。チェーンは標準で付いてたのが錆びたので新品に替えてあります。ドッグタグは磨いてあるけど、表裏とも錆びが出てますので、承知の上で購入して下さい。チェーンは長さ約58㎝のもを付けてあります。ウルフマンBRSウルフインレイドッグタグウルフマンBRSのドッグタグです。チェーンは標準で付いてたのが錆びたので新品に替えてあります。ドッグタグは磨いてあるけど、表裏とも錆びが出てますので、承知の上で購入して下さい。チェーンは長さ約58㎝のもを付けてあります。
http://narcologia.ru/goods/kindness657305.html
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