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ウルフマンB R S ウルフインレイドッグタグ
商品番号 V22326013626
商品名

ウルフマンB R S ウルフインレイドッグタグ
ブランド名 ウルフマンブラザーズ
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルフマンBRSのドッグタグです。チェーンは標準で付いてたのが錆びたので新品に替えてあります。ドッグタグは磨いてあるけど、表裏とも錆びが出てますので、承知の上で購入して下さい。チェーンは長さ約58㎝のもを付けてあります。ウルフマンBRSウルフインレイドッグタグウルフマンBRSのドッグタグです。チェーンは標準で付いてたのが錆びたので新品に替えてあります。ドッグタグは磨いてあるけど、表裏とも錆びが出てますので、承知の上で購入して下さい。チェーンは長さ約58㎝のもを付けてあります。
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