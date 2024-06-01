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シェリル　アクリルボード　マクロス超時空フェスティバル　マクロスF　ガラポン
商品番号 U66773369173
商品名

シェリル　アクリルボード　マクロス超時空フェスティバル　マクロスF　ガラポン
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マクロスF商品の説明アクリルボードキャラクターシェリル手に入れてからは綺麗に保管していましたが、神経質な方は購入をご遠慮ください。
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