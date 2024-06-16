極美品　バーバリーロンドン　スーツ　セットアップ　大きいサイズ　175 BB6

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管理番号 無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛け下さい！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドBURBERRYLONDONバーバリーロンドン■状態目立つ傷や汚れなく美品です。■サイズ(cm)表記：175BB6XL相当 ゆったりサイズ肩幅47身幅56着丈80袖丈52ウエスト44総丈106股下76■カラーブラック