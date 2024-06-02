ジョーダン メンズフリースパンツ Dri-FIT スポーツ クロスオーバー

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商品詳細
カラー···グレーシルエット···テーパードジョーダンのロゴ入りフリースパンツ、グレーです。タイトめで履こうと思い購入しましたが、やはりサイズアップしたいので、出品します。●サイズ：タグ表記Sサイズ胴囲73-79cm●状態：2023年1月にナイキオンラインショップで購入後、試着のみのタグ付き未使用品となっております。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。定価7,700円です。
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