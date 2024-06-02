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ジョーダン メンズフリースパンツ Dri-FIT スポーツ クロスオーバー
商品番号 F47155993829
商品名

ジョーダン メンズフリースパンツ Dri-FIT スポーツ クロスオーバー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,603 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレーシルエット···テーパードジョーダンのロゴ入りフリースパンツ、グレーです。タイトめで履こうと思い購入しましたが、やはりサイズアップしたいので、出品します。●サイズ：タグ表記Sサイズ胴囲73-79cm●状態：2023年1月にナイキオンラインショップで購入後、試着のみのタグ付き未使用品となっております。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。定価7,700円です。
http://narcologia.ru/goods/perpetual35746.html
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