FalieroSarti／ファリエロサルティ／ストール／ブルー

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FalieroSarti（ファリエロサルティ）のストールです。数年前に購入して試着のみで使う機会がないため出品します。●サイズ70cm×180cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●色ブルー●状態試着のみで汚れほつれなどはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。【検索用】EDIFICE／エディフィス／SHIPS／シップス／BEAMS／ビームス／UNITEDARROWS／ユナイテッドアローズ／adametrope／アダムエロペ／Freak‘sstore／フリークスストア／N.HOOLYWOOD／エヌハリウッド／Nハリ／STUDIOUS／ステュディオス／TROVE／トローブ／SOPHNET／ソフ／UNIFORMEXPERIMENT／ユニフォームエクスペリメント／FCRB／f.c.r.b／UNITEDTOKYO／ユナイテッドトウキョウ／publictokyo／パブリックトウキョウ／Martinemargiela／マルタンマルジェラ／ALLEGE／アレッジ／AURALEE／オーラリー／COMOLI／コモリ／DIGAWEL／ディガウェル／dulcamara／ドゥルカマラ／ESSEY／エッセイETHOSENS／エトセンス／FACETASM／ファセッタズム／Graphpaper／グラフペーパー／ISSEYMIYAKE／イッセイミヤケ／kolor／カラー／LEMAIRE／ルメール／MaisonMargiera／メゾンマルジェラ／markaware／マーカウェア／MARNI／マルニ／Mr.gentleman／ミスタージェントルマン／Name.／ネーム／Needles／ニードルズ／neonsign／ネオンサイン／sacai／サカイ／unused／アンユーズド／YAECA／ヤエカ柄・デザイン···無地カラー···ブルー