新品未使用　ジバンシー　ベルト　メンズ

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商品詳細
GIVENCHYGENTLEMANPARISMADEINITALYジバンシーのメンズベルトです。新品未使用ですが多少の初期傷はご了承ください。気になる方は購入お控えください。すこしよれている部分がございます。(画像4枚目)カラー···ブラック、ゴールド
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