【激レアカスタム】NEW ERA ロサンゼルス ドジャース ツートン 海外別注

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYLOSANGELESDODGERSFARMTEAMSTONETHROWBACKTWOTONEEDITION◯カラーオフホワイト×ブルーつば裏グリーン◯サイズ73/858.7cm71/259.6cm75/860.6cm他ご希望のサイズコメントください(^^)◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#MLB#LA#DODGERS#ドジャース#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#amotyshop
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