オリジナル NIKEナイキ エアフォース1カスタム 白 27.5cm

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商品詳細
素材···本革履き口···紐カラー···ホワイトスニーカー型···ローカット1980年代発売のオリジナルです。この商品はカスタムペイントが施されています。ご理解ある方のみ購入ください。一部カスタムペイントは剥がれています。神経質な方の購入はご遠慮ください。#airforce1#airforce#ビンテージ#ヴィンテージ#ダンク#dunk
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