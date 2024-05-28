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オリジナル NIKEナイキ エアフォース1カスタム 白 27.5cm
商品番号 W59874476556
商品名

オリジナル NIKEナイキ エアフォース1カスタム 白 27.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,219 円
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商品詳細

素材···本革履き口···紐カラー···ホワイトスニーカー型···ローカット1980年代発売のオリジナルです。この商品はカスタムペイントが施されています。ご理解ある方のみ購入ください。一部カスタムペイントは剥がれています。神経質な方の購入はご遠慮ください。#airforce1#airforce#ビンテージ#ヴィンテージ#ダンク#dunk
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