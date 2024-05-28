【2023 新ロゴ 】ミネソタ・ツインズ　59FIFTY オーセン 58.7

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MINTwins2023年シーズンからロードゲーム(アウェイゲーム・ビジターゲーム)で使用されているツインズの新しい\"M\"ロゴキャップ日本未販売●フォルム：59FIFTYオーセンティック/オン・フィールド/選手着用モデル●カラー：ネイビー●サイズ：7-3/8(58.7cm)1/2(59.6cm)も同時出品中です!各サイズ1つずつの用意なので是非お早めに!!●国内未販売◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。前田健太大谷翔平 ヤンキース エンゼルス----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。