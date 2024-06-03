★ニューエラ★クリーブランド・インディアンス キャップ★ネイビー★7 1/2

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★ニューエラクリーブランド・インディアンス59Fiftyキャップ★NewEraの定番オーセンティック59FIFTY。メジャーリーグ・ベースボールの公式選手用オンフィールドキャップにも採用されています。★2018年シーズンをもってワフー酋長のロゴは使用中止となり2019年より新ロゴに変更になりました。球団名も廃止になり2022年シーズンよりクリーブランド・ガーディアンズに変更してます。人気のワフー酋長ロゴは今後入手困難になると思われます！★新品未使用品。★アメリカ正規販売代理店より購入。100%新品正規品、本物です！コピー品ではございません。★カラー:ネイビー\u0026レッドツバ裏ブラック★サイズ:71/2(59.6cm)他のサイズも出品中です。★即購入OKです。★60サイズの段ボールに入れて発送致します。潰れる心配はございませんのでご安心ください。★ご質問あればお気軽にコメント残してください。★NewEraキャップはこちら★#newera_cloud★インディアンスキャップはこちら★#indians_cloudどうぞ宜しくお願いいたします！#ニューエラ#Newera#Cleveland#Indians#クリーブランド#インディアンス