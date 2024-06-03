クロコダイルの長財布　１枚革ダークブラウン

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クロコダイル財布クロコダイル長財布新品クロコダイル長財布クロコ財布ワニ革ダークブラウン※メンズ、レディース用【カラー】ダークブラウン【サイズ】横幅：約19.5cm/縦幅：約11cm/厚み：約2.5cm■ラウンドファスナー開閉式■小銭入れ×1（ファスナー式）■札入れ×2■ポケット×2■カード入×8【商品について】クロコダイルの1枚革を使用した長財布です。クロコの革は1枚１枚表情が違う1点ものです。1点ものなのでこの柄を気に入った人は購入してください。昔に輸入したのでこの値段で出品します。今のものよりも良い部分を使用しています。今の円安、物価上昇でこの値段では不可能です。商品は新品・本物ですが、商品写真は撮影環境によって色味の違いが出てきてしまう場合がございます。新品ですが倉庫で保管したものです。細かい傷など神経質な方は入札ご遠慮ください。