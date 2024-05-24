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WACKO MARIA ワコマリア CHET BAKER ブラック Tシャツ L
商品番号 R54013005779
商品名

WACKO MARIA ワコマリア CHET BAKER ブラック Tシャツ L
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪️ブランド:WACKOMARIA表記:L肩幅:54cm身幅:58cm袖丈:24.5cm着丈:73cm※採寸は手作業による計測となりますので、　若干の誤差がある場合がございます。▪️状態:目立ったダメージのない綺麗なお品物です。▪️一言コメントウエストコースト・ジャズの代表的トランペット奏者であり、ヴォーカリストでもあるジャズミュージシャンのChetBaker(チェット・ベイカー)とのコラボレーションアイテムのプリントTです。ヘビーウエイトコットン生地のWACKOMARIAオリジナルボディーを使用しています。フロントにプリントが施されています。23/08
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