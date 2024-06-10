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【美品】ドルチェ＆ガッバーナ　レザーベルト　ゴールドスクエア　ローズロゴバックル
商品番号 U73477310343
商品名

【美品】ドルチェ＆ガッバーナ　レザーベルト　ゴールドスクエア　ローズロゴバックル
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます♪◆ブランドDolce\u0026Gabbanaドルチェ＆ガッバーナ◆アイテムベルト　レザー　ゴールドスクエア　バロック　ローズ　ロゴバックル　メンズ　トップ式◆サイズ全長　約126cm（バックル含む）最小サイズ　約102cm最大サイズ　約117cm・バックル縦　約7.5cm横　約10cm・ベルト幅約3.8cm穴　7ヶ所バックルを取り外してハサミで切ることでベルト長さ調節可能。素人採寸につき誤差あります。着画はお断り致します。◆状態目立つ傷汚れなく、まだまだ十分お使いいただけます。ベルトは社外の新品に変換済みです。※状態は主観となりますので、写真にて状態をご確認の上、ご購入のご検討をお願い致します。◆付属品無し。ベルトのみ。◆購入元日本流通自主管理協会加盟店（AACD）大手リサイクル店大手ネットオークションにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください♪自宅保管、中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。コメント無しの即購入も大丈夫です(^-^)No.202102270026-61M23
http://narcologia.ru/goods/housekeeper276009.html
http://narcologia.ru/goods/capitation527508.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion918178.html

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