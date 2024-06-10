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極美品 GOODENOUGH グッドイナフ プリントTシャツ
商品番号 K90936835157
商品名

極美品 GOODENOUGH グッドイナフ プリントTシャツ
ブランド名 グッドイナフ
特別価格 税込 4,601 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネックgoodenoughグッドイナフのプリントtシャツになります使用感のないとても綺麗な状態です！Mサイズになります平置採寸袖丈　21.5cm肩幅　45cm身幅　51cm着丈　66.5cm
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