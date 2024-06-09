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【ユアボニ】財布
商品番号 Y52004982384
商品名

【ユアボニ】財布
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 12,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UABONIユアボニの長財布です。ヤフオクで購入しましたが1度も使用しなかったので出品いたします。★状　態新品・未使用１箇所中に傷がございます。★サイズ約W19.5cm×H10cm×D2.5cmカード入れ12枚×小銭入れ×札入れカーフスキン/牛革　#ユアボニ#長財布#メンズ#財布#紫
http://narcologia.ru/goods/interconnect904170.html
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