UABONIユアボニの長財布です。ヤフオクで購入しましたが1度も使用しなかったので出品いたします。★状 態新品・未使用１箇所中に傷がございます。★サイズ約W19.5cm×H10cm×D2.5cmカード入れ12枚×小銭入れ×札入れカーフスキン/牛革 #ユアボニ#長財布#メンズ#財布#紫



《推し事》フリルビジュー三つ折り財布



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