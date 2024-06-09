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ニューエラ ビーブロ　mets 新品・未使用
商品番号 D69738809457
商品名

ニューエラ ビーブロ　mets 新品・未使用
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,480 円
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商品詳細

【アイテム名】NEWERA59FIFTYMETSBEEF\u0026BROCCOLI◆サイズ〜1/8（56.8cm）◆カラー〜ブラウン×ダークグリーン◆素材〜本体,つば表,刺繍糸：ポリエステル100%　　　　つば裏：コットン100%◆状態〜正規品、新品・未使用〈アイテム説明〉メッツとビーフ＆ブロッコリーのコラボカスタムです。貴重なリミテッドモデルになります^^限定品limitedmodel希少激レア入手困難デッドストックdeadstockフィールドブーツfieldbootティンバーtimberlandナインティーズ90年代90's90sヘッドギアneweraシュプリームsupremeミッチェル\u0026ネスミッチェルアンドネスmitchell\u0026nessフッドハットhoodhat7union7ユニオンセブンユニオンエベッツフィールドebbetsfieldシュプリームsupremeニューヨークnewyorkヤンキースyankeesストリートstreetヒップホップhiphopラップrapアメカジamerica
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