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サンローラン
商品番号 V51753774525
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サンローラン
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 4,600 円
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商品詳細

一度着用後、クリーニングに出し保管してました。しわはたたんでいたためです。よろしくお願いします。パリの路面店で買いました。
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