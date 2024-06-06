読売巨人　ジャイアンツ　選手実使用モデル

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商品詳細
数年前のキャンプキャップ、選手の実使用モデルです。カラー ホワイト サイズM少し汚れがありますがなかなか入手出来ないと思います。使用品ですのでご理解下さい。
http://narcologia.ru/goods/capitation154008.html
http://narcologia.ru/goods/financier886560.html
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