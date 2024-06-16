希少！LEGACY BELT 2 CM LeatherBlack ベルト

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！OURLEGACY\"BELT2CMBLACKLEATHER\"OURLEGACY（アワーレガシー）はクラシックかつベーシックなアイテムをベースに、独特の加工を施した表情ある生地や、リラックスしつつも洗練されたシルエット、ボタンや、製法等のディティールにまでも大変拘ったアイテムを生み出し、デイリーウェアーとしてのスタイルから、ハイセンスでエッジーなスタイルも提案しています。ours深水光太さんが購入品紹介しておりました。アワーレガシー公式購入品の完売品です。カラー:ブラックSIZE120cm:全長101.5cm幅2cm最大ウエスト72cm最小ウエスト82cm試着のみ付属品：保存袋即購入OKです。
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