USA製 grateful dead グレイトフルデッド Tシャツ バンT

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■サイズXL身幅63着丈68.5肩幅57.5袖丈18.390年代アメリカ製デルタボディグレイトフルデッドのプリントTシャツです。お色味はホワイト、染み込み両面プリント。身幅広め雰囲気めちゃくちゃ良いです。右袖脇にほつれあり。経年による着用感は僅かにありますが、大きく目立つ汚れなどは見受けられません。古着やヴィンテージの味として楽しめる範囲かと思います。✔️古着ですのでご理解のある方のみのお取引とさせて頂きます。トラブル防止の為、ご購入の前にプロフィールの一読お願いしております。※実物に近くなるように気をつけていますが、写真とお色味は若干異なるように感じる場合がございますUSED古着ビンテージヴィンテージjantiquesジャンティークberberjinベルベルジン高円寺サンタモニカミリタリーフレンチpaletown70s80s90snicobank吉祥寺下北沢代々木上原TOROOTOEitimihookedlevis501xxpatagoniaパタゴニアLLBeanエルエルビーンシンチララルフローレンRalphLaurenオールドギャップOLDGAPnorollウールリッチwoolrichジェイクルーjcrewノースフェイスフィッシングUSA古着US古着columbiaフリースtoxgo映画TEEカーハートチャンピオンchampionリバースennoyダイワピアcomolihykesacaiRRL1ldkARCTERYXAURALEEDIGAWELLエンダースキーマKAPTAINSUNSHINEunusedneedlesminnanoスタイリスト私物kiarisbirthdeathロキエlochieeditforluluロンハーマンACNECABaNjonnlynxshinzoneプレラブドbaserangeholidayパロマウールganni