29cm 未使用 CHUKKA 69 LX VN0DFJW12 希少サイズ

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ご覧いただきありがとうございます！◇JunboDuck◇です！アメカジ大好きで靴＆古着をメインに出品しております！プロフィールも一読お願いします！◇即購入OKです◇サイズ：US11_29cmメーカー：バンズ商品名：チャッカ69LX品番：VN0DFJW12カラー：オレンジ／ブラック／ホワイト付属品：箱・替え紐×2管理番号：23020020※未使用ですが一度は人の手に渡ったスニーカーです。 細かな汚れや傷はありますので気になる方の落札はご遠慮ください。◆２９センチ以上のスニーカーを多数取り揃えております◆◆靴が無くて困っているビッグフットの皆さん！ぜひ◆・ブーツ、スニーカー→#junboduck・古着→#junboduck_hurugi・２９センチの靴→#junboduck29