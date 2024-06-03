正規 美品 カルティエ アルディロン ロング2Cプレートバックル ベルト 黒×茶

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数年前カルティエ直営店にて購入しました☆Cartier希少！「限定アルディロンLロングCプレートスクエアバックルリバーシブルレザーベルト」☆クラシックラグジュアリースーツ○ビジネスメンズバックルサイズ!ジュエリーを思わせるカルティエ独特の美しいラインと輝きは「誰が見ても一目で格別の高級感と美しさを演出」まるで名刀のような鋭い輝きは一目で目を惹くと事間違えなし!定番、シンプルならではのコーディネート全体をワンランク以上格上げしてくれる気品と上品な雰囲気☆サイズ調節可能！バックル取り外し可能なリバーシブルモデル！男女兼用でご愛用頂けます◎「早期終了もありえますのでお早めに」《サイズ全長約96cmベルト幅約2.8cm(５穴)約76cm～約86cm（調節可能）「バックル約6×3.7cm」》＜カラー「バックルパラジウムフィニッシュシルバー（鏡面シルバー）×艶消しシルバー」『レザーベルトブラック×ダークブラウン』＞状態美品～保管品バックルを違うベルトにて愛用しておりましたのでバックルは目立たない小傷がありますが、ベルトは試着程度のコンディションですのでレザーのハリや状態良好○金具も着用時目につく大きなダメージやハゲもなく全体的に良好なコンディション◎【付属品特になし※他の比較モデルは付属しません】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ★お取引の際は迅速な対応、丁寧な対応、丁寧な包装と最善を心がけます☆時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありませんのでどうぞご安心くださいませ他にもブルガリ、シャネル、ドルガバ等のブランド品を多数出品しておりますので是非ご覧くださいませ☆#説明文画像自己紹介必読願います