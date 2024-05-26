COACH コーチ ベルト バックル ワンポイントロゴ ブラック レザー

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閲覧いただき誠にありがとうございます！・ブランド名COACHコーチ・商品説明ベルトバックルワンポイントロゴワンポイントロゴが特徴的なベルトとなります！商品のコンディションは写真でご確認ください！・カラーブラックグリーン系ブラウン系・素材レザー・サイズ全長約98.9cm幅約3.0cm・購入元古物市場・管理番号629032T※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認いただくようお願いいたします。※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。※できる限りお値引き交渉にはお応えしたいと思います！※テンプレのみではなく、お客様の希望額の提示をお願いいたします！※即購入OKです！【配送・梱包について】※基本的には、『飛脚ゆうパケット、宅配便』での発送になります※厚さ3cm以内のお財布、小物等は、『飛脚ゆうパケット』、3.1cm以上の箱付きのお財布、サングラス等は『佐川急便の宅配便』になります※その他例外もございますので、柔軟に発送方法を選択いたします※飛脚ゆうパケットは、到着までの目安が4日〜1週間ほどです※基本的に、飛脚ゆうパケットはポストへ投函、宅配便は対面でのお渡しとなります※ご要望がございましたら、追跡番号をお伝えいたします他サイトにも出品しているため、突如削除することがございますご了承くださいできる限り、丁寧に、迅速にご対応させていただきます！ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。※プロフィールの一読をお願いいたします