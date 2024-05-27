DIABLO ディアブロ 長財布【未使用品】ブラック/レッド

ディアブロの長財布ですカラー：ブラック/レッドサイズ：9Х18、5cmカードが多い方に、お勧めです未使用品ですが自宅保管品ですので気になる方、神経質な方、完璧な商品を、お求めの方は、ご購入を、お控えくださいプチプチで包装してらくらくメルカリ便で発送させて頂きます◎トラブル回避の為、ご購入後の返品、返金、クレーム等の対応は致しかねますので、ご購入は慎重に、お願い致しますどうぞ宜しく、お願い致します



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