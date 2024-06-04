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九谷苑 和モダン 九谷 花瓶 共箱 栞 九谷焼 花器 花入れ 花生 新品 未使用
商品番号 H72986472981
商品名

九谷苑 和モダン 九谷 花瓶 共箱 栞 九谷焼 花器 花入れ 花生 新品 未使用
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼花器　九谷苑造です。非常にモダンなデザインです。和室でも洋室でも落ち着く花器だと思います。また、インテリア置物として飾っておくだけでも通用しそうな逸品です。幅76ｍｍ高さ250ｍｍ九谷焼　九谷苑　花瓶　花器　花生　モダン　わび　さび　アンティーク　骨董品　レア　レトロ　昭和レトロ　ヴィンテージ　茶道　茶具　茶碗　九谷　古九谷　伊万里　古伊万里　伊万里焼　値下げ#九谷焼#九谷#九谷苑#和モダン#モダン#インテリア_置物#花瓶#花器#花生#生け花#アンティーク#ヴィンテージ#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ブラック種類...花瓶
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