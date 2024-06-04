九谷苑 和モダン 九谷 花瓶 共箱 栞 九谷焼 花器 花入れ 花生 新品 未使用

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九谷焼花器 九谷苑造です。非常にモダンなデザインです。和室でも洋室でも落ち着く花器だと思います。また、インテリア置物として飾っておくだけでも通用しそうな逸品です。幅76ｍｍ高さ250ｍｍ九谷焼 九谷苑 花瓶 花器 花生 モダン わび さび アンティーク 骨董品 レア レトロ 昭和レトロ ヴィンテージ 茶道 茶具 茶碗 九谷 古九谷 伊万里 古伊万里 伊万里焼 値下げ#九谷焼#九谷#九谷苑#和モダン#モダン#インテリア_置物#花瓶#花器#花生#生け花#アンティーク#ヴィンテージ#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ブラック種類...花瓶