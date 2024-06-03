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vintageヴィンテージ オウル 梟 フクロウ リング指輪 silver925
商品番号 S39114494359
商品名

vintageヴィンテージ オウル 梟 フクロウ リング指輪 silver925
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 11,025 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vintageowlringsilver925梟フクロウowlオウル福来朗意味不苦労苦労しない福老不老長寿福路福の路を歩く福籠福が籠る福、知恵、学問精巧に作られたタイプです。上質なシルバー925を使用したリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があります。ユニセックスでご使用頂けます。カラー:シルバー素材silver925　目には青い石　サファイア？サイズ　16号状態煮沸消毒後にアルコールで消毒済みです。ヴィンテージの為小さな小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。
http://narcologia.ru/goods/unusable339774.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper3909.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation81124.html vintageヴィンテージ オウル 梟 フクロウ リング指輪 silver925 【訳 ...
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