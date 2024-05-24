丸型　シンプルピアス新品未使用気まぐれお値下げ

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商品詳細
家族が宝飾店を営んでいます。商品はかなり綺麗、本当は値上げしないといけませんが決算特価です。お直しは不可。レディースとしましたが老若男女どなたにも♪k18になります。0.87gあります。プロフ一読くださいませ。どうぞよろしくお願い致します。#ダイヤモンド#プリンセス材質···ゴールド材質···ゴールドカラー···ゴールドピアス形···キャッチ・スタッド
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