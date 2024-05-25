HERMES/ エルメス　オスモズリング　58サイズ　限定お値替中

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今回、パリのエルメスSèvres店で購入致しました。大人気、オスモズ リングを出品させて頂きます。日常使用していた物を新品磨きをしてピカピカになって再お迎え致しました。その後の使用はございません。サイズも58とメンズ向けに大変貴重なサイズとなります。 宜しくお願い致します。材質···シルバー