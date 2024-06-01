エイ革 スティングレイ 長財布 本革財布 長財布

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商品詳細
エイ革の本革長財布です1匹につき1つしか取れない部位の柄ですので、とても希少な物です角、中などの擦れがあり使用感はありますが革財布特有の味も出ておりますファスナーも問題なく滑らかに動きますまだまだご使用頂けると思いますので気になるお方よろしくお願い致します本革本革財布財布長財布革財布エイ革エイ革財布牛革財布ワニ革財布カラー···ブルー財布形···長財布素材···本革
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