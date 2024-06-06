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パタゴニア　レトロX Lサイズ　ペリカン
商品番号 U46591140115
商品名

パタゴニア　レトロX Lサイズ　ペリカン
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 9,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニア　レトロXPEBGLサイズ着丈70身幅62新品正規品を購入して2回着用です。特筆すべき傷汚れは無くパイルの状態も良好です。紙タグもあるので付属します。喫煙ペット無しの環境で保管しておりました。個人保管と中古品にご理解ある方のご購入お願いします。フード...フードなし
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