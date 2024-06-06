テニスチェーンネックレス 3mm50cm

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細め 3mm テニスチェーンネックレス[品番：SKAA0000073]｜SILVERKYASYA ... 細め 3mm テニスチェーンネックレス[品番：SKAA0000073]｜SILVERKYASYA ...

3ミリチェーンのCZネックレス。AVALANCHEのものではありませんが、同じ作りとなっております。AVALANCHEの3mm50cmも出品していますので、セットで買って頂ける場合お安くします。やや値段は張りますが、間違いなく満足いただけるかと思います。3ミリのAAAクラスの高品質CZジルコニアを乗せたパーツをリンクさせたテニスチェーンです。留め具は高級ジュエリーで採用されているダブルロック仕様になっております。マイアミキューバン、グッチリンク、ヘリンボーン、喜平、等と重ね付けしても似合うと思います。ユニセックスでご使用いただけます。length:18inch(45cm)width:3mmAVALANCHEやKINGICE等がお好きな方は是非。UVERworld