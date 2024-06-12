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- \u003c\u003c今月迄！即日発送！\u003e\u003e少年忍者 黒田光輝 まとめ売り
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商品詳細
少年忍者 黒田光輝非公式写真、公式写真、フォトセ、ステフォ、パンフレット、ペンラトップのセット販売です。(パンフレット6枚目とドリボ2021フォトセ4枚目の2点のみ未開封)身バレ特定防止の為白の部分で囲っております。バラ売り不可。即購入可能。(必ずプロフィールご確認ください。)全て数回程度しか使用していませんが素人保管の為神経質の方はご検討ください。
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黒田光輝 – TV LIFE web