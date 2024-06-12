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◆仏像◆　無銘　聖観音菩薩立像　黄銅?　古美術品　骨董品
商品番号 L62145133296
商品名

◆仏像◆　無銘　聖観音菩薩立像　黄銅?　古美術品　骨董品
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 7,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

装飾...その他種類...その他主な素材...銅高さ30cm黄銅か真鍮か分かりません。詳しい説明は致しかねます。画像での判断、購入をお願い致します。傷、損傷、欠品等はありません。お好きな方にお譲り致します。平日の返信は遅れます。宜しくお願い致します。m(__)m尚、中古品としてご理解頂けますようお願い致します。#仏像　#古美術品　#聖観音菩薩立像　#小物置物　#アンティーク　#金属工芸　#インテリア小物　#仏具　#仏像置物
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