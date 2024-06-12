◆仏像◆　無銘　聖観音菩薩立像　黄銅?　古美術品　骨董品

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観音菩薩立像#042 観世音菩薩 聖観音 4寸#2 ◇白檀 木彫 仏像-



銅造観音菩薩立像（法隆寺献納） 文化遺産オンライン



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装飾...その他種類...その他主な素材...銅高さ30cm黄銅か真鍮か分かりません。詳しい説明は致しかねます。画像での判断、購入をお願い致します。傷、損傷、欠品等はありません。お好きな方にお譲り致します。平日の返信は遅れます。宜しくお願い致します。m(__)m尚、中古品としてご理解頂けますようお願い致します。#仏像 #古美術品 #聖観音菩薩立像 #小物置物 #アンティーク #金属工芸 #インテリア小物 #仏具 #仏像置物