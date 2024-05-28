HARDY フィッシィング キャップ 6パネル 刺繍 ロゴ

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商品詳細
イギリスの釣り用品店「HardyFlyFishingGear」のキャップです。●色：グリーン●頭周：55cm−60cm●クラウンの深さ：やや浅め●素材：コットン●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。ヴィンテージ企業古着ビンテージ帽子アメカジコットンVintageCap042MA833
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