フレーバーズ FLAVORS サンフランシスコミントチョコ　ブルーシール

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商品詳細
セカンドオーナーです。ヘッダーやビニールまで新品感を求める方や神経質な方は購入をご遠慮下さい。本体は綺麗です。ポストカード付き。フレーバーズは他の方から譲って頂いたものは全て『目立つ傷や汚れ無し』の商品状態にしております。私自らがカイエダ様から新品で購入し、未開封のものについては『新品』の商品状態にします。フィギュア KAIEDAソフビ アイスクリーム チョコミント
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