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PORTER 吉田カバン　コインケース新品と使用済のセットです。おまけ付きです！
商品番号 T32768735243
商品名

PORTER 吉田カバン　コインケース新品と使用済のセットです。おまけ付きです！
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オレンジPORTER吉田カバン　コインケース　オレンジ新品と使用済のセットになります！また、おまけでブラックビューティーのキーケースをお付けします！使用済みです。　販売されているのはブラックとオレンジのセットですが、ブラックが2個欲しかった為オレンジが残ってしまいました(〃ω〃)オレンジも使ってみましたが私には合わなかったので何方か使って下さい。⚠︎1個は新品で、もう1個が使用済になります。使用済の方は普通に使用していたので状態はそれなり？です。綺麗な方だと思いますが、感じ方は人それぞれだと思ういます。バラ売りは出来ません(＞人＜;)ゴメンなさい。
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[ポーター] コインケース [フリースタイル] 707-07178
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