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エンゼルス　NEW ERA ニューエラ　キャップ　59fifty　7 1/8
商品番号 U18912661989
商品名

エンゼルス　NEW ERA ニューエラ　キャップ　59fifty　7 1/8
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入しましたが、一度も着用することがなかったので出品します。（購入前と出品前にサイズの確認で一旦着用しております）サイズは成人男性でジャストサイズの大きさです。（少しタイトめです）ファッションや筋トレなどでの着用がカッコいいと思います。あくまで中古品ということをご理解頂いた上で、ご購入下さい。
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