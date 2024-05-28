エンゼルス　NEW ERA ニューエラ　キャップ　59fifty　7 1/8

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数年前に購入しましたが、一度も着用することがなかったので出品します。（購入前と出品前にサイズの確認で一旦着用しております）サイズは成人男性でジャストサイズの大きさです。（少しタイトめです）ファッションや筋トレなどでの着用がカッコいいと思います。あくまで中古品ということをご理解頂いた上で、ご購入下さい。