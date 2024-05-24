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ガリトラップブレス ブラス ブルーナボイン
商品番号 C33068154107
商品名

ガリトラップブレス ブラス ブルーナボイン
ブランド名 ブルーナボイン
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:BRUNABOINNE商品名:ガリトラップブレス真鍮無垢のブレスレットタイプサイズ調整用の丸環は2箇所細かい所までロウ付けで処理されており職人の丁寧な細工が行き届いた大量生産品とは一線を画すさりげなく上品な存在感ソフィスティケイトされた雰囲気で重ね付けでも単体でもバランス良し繊細さと不思議な魅力が混在するスタンダードタイプ真鍮は空気に触れるだけで酸化するので変色はありますがほとんど使用してない美品です！
http://narcologia.ru/goods/ordering821479.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture219441.html
http://narcologia.ru/goods/preference625238.html
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ガリトラップブレス ブラス ブルーナボイン - ブレスレット
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BRU NA BOINNE ブルーナボイン ガリトラップ ブレス ＜シルバー＞ 商品 ...
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ガリトラップブレス ブラス ブルーナボイン
BRU NA BOINNE (ブルーナボイン) ガリトラップブレス ブラス
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ガリトラップブレス | ブルーナボインオンラインストア
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