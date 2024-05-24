ガリトラップブレス ブラス ブルーナボイン

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ブランド:BRUNABOINNE商品名:ガリトラップブレス真鍮無垢のブレスレットタイプサイズ調整用の丸環は2箇所細かい所までロウ付けで処理されており職人の丁寧な細工が行き届いた大量生産品とは一線を画すさりげなく上品な存在感ソフィスティケイトされた雰囲気で重ね付けでも単体でもバランス良し繊細さと不思議な魅力が混在するスタンダードタイプ真鍮は空気に触れるだけで酸化するので変色はありますがほとんど使用してない美品です！