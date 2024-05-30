COACH コーチ メンズ コインケース レザー 小銭入れ オリガミ ネイビー

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コーチCOACHメンズコインケーススムースレザー小銭入れオリガミ購入したものの使わないままだったので出品します。・上質レザーを使用したコインケース・中身が見やすく取り出しやすい・バッグやスーツのポケットにもスッキリ収納できるコンパクトサイズです。◼︎商品コード:5899◼︎サイズ:幅約8.5cm、高さ約7.0cm、厚さ約1.5cm◼︎カラー:ネイビーブラックかと思い購入しましたが、どうやらネイビーです。濃い紺色です。◼︎素材:スムースレザー◼︎コンディション:新品未使用禁煙・ペット無し・暗室にて保管中カラー···ブラック