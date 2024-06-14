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【未使用】Felisi エンボスレザー ラウンド コインケース 財布
商品番号 R50198080898
商品名

【未使用】Felisi エンボスレザー ラウンド コインケース 財布
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックフェリージコインケース財布031/SIFelisiエンボスレザーラウンドフェリージのロゴを刻印したラウンド型のコインケース。しなやかなレザーで、高級感が漂うアイテムです。外側には薄型ポケットが付いており、ちょっとした小物の収納にも便利です。上質な素材感がこだわりを感じさせる、シンプルで品のあるデザインは大切な方へのプレゼントにもオススメです。プレゼント用に購入しましたが、渡す予定なくなったので、出品します。新品、未使用2022年1月購入
http://narcologia.ru/goods/tenet24963.html
http://narcologia.ru/goods/revamp758122.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture879441.html
【未使用】Felisi エンボスレザー ラウンド コインケース 財布
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