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wingrockの親子イーグルセットになります。
商品番号 U99202154263
商品名

wingrockの親子イーグルセットになります。
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 135,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

wingrockのイーグル、ビーズ、フェザー、ソロバンビーズになります。全てwingrockの品物です。①イーグルLサイズ※ルビー目②イーグルssサイズ③全金小フェザー④無垢ビーズSサイズ20個Mサイズ46個Ｌサイズ5個⑤パイプビーズLサイズ2個⑥ホワイトハーツ20個⑦ソロバンビーズ全てwingrockです。この機会に興味ある方、よろしくお願い致します。値引きも考えておりますので、気軽にコメントお願い致します。#ゴローズ#セット#wingrock#インディアンジュエリー#ウィングロック#イーグル#無垢ビーズ#全金#フェザー#ソロバンビーズ材質···シルバー
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