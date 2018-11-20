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エンジニアードガーメンツ ドライバーズジャケット　コーデュロイ
商品番号 R25990545364
商品名

エンジニアードガーメンツ ドライバーズジャケット　コーデュロイ
ブランド名 エンジニアードガーメンツ
特別価格 税込 10,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンジニアードガーメンツの名作のドライバーズジャケットです。肩や腰などに特徴的なポケットを配しております。色々なスタイル・着こなしに活躍してくれる商品だと思います。生地：コーデュロイカラー：ブラックサイズ：S着丈…約65cm肩幅…約48cm袖丈…約63.5cm身幅…約55cm着用回数は数回の美品です。着用回数は少ないですがあくまでも中古品ですのでご理解ください。#engineeredgarments#EngineeredGarments#eg#エンジニアードガーメンツ#nepenthes#ネペンテス#ニードルズ#needles#s2w8#south2west8#aie#エーアイイー
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