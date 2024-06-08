ニューエラ　9fifty

8年ほど前に購入致しましたが一度も使用しなかかったため出品します。主にインテリアとして置いていました。 大切に使ってくださる方いましたらよろしくお願い致します。何か質問等ありましたらコメント欄にてお願い致します。



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