ボッテガヴェネタ トラベルドキュメント オーガナイザー イントレチャート レザー

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
アイテム：BOTTEGAVENETAボッテガべネタオーガナイザートラベルウォレットドキュメントケースハンドルウォレット長財布ロングウォレットハンドルパスポート通帳イントレチャートレザー革本革ブラウン茶色●サイズ縦：13cm横：22cmマチ：2cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●状態ファスナーの切れ込みなどの使用感はございますが、目立つほどの汚れ、スレ等はないかと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●大手リサイクルショップor質屋orセレクトショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。●その他、注意事項ペットは飼っていません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement108399.html
http://narcologia.ru/goods/stage910097.html
http://narcologia.ru/goods/traverse319226.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement108399.html
http://narcologia.ru/goods/stage910097.html
http://narcologia.ru/goods/traverse319226.html
ボッテガヴェネタ トラベルドキュメント オーガナイザー イントレ ...
ボッテガヴェネタ トラベルドキュメント オーガナイザー イントレ ...
ブラックイントレチャート ミディアム オーガナイザー| Bottega ...
イントレチャート ミディアム オーガナイザー
ボッテガヴェネタ トラベルドキュメント オーガナイザー イントレ ...
イントレチャート□BOTTEGA VENETA トラベル オーガナイザー (BOTTEGA ...
イントレチャート ミディアム オーガナイザー
イントレチャート スモール オーガナイザー
イントレチャート ラージ オーガナイザー
スペースイントレチャート スモール オーガナイザー| Bottega Veneta® 日本
ボッテガヴェネタ トラベルドキュメント オーガナイザー イントレ ...
ブラックイントレチャート ミディアム オーガナイザー| Bottega ...
非売品 ボッテガヴェネタ トラベルドキュメント レザー イントレ ...