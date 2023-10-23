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ボッテガヴェネタ トラベルドキュメント オーガナイザー イントレチャート レザー
商品番号 M63020405261
商品名

ボッテガヴェネタ トラベルドキュメント オーガナイザー イントレチャート レザー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイテム：BOTTEGAVENETAボッテガべネタオーガナイザートラベルウォレットドキュメントケースハンドルウォレット長財布ロングウォレットハンドルパスポート通帳イントレチャートレザー革本革ブラウン茶色●サイズ縦：13cm横：22cmマチ：2cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●状態ファスナーの切れ込みなどの使用感はございますが、目立つほどの汚れ、スレ等はないかと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●大手リサイクルショップor質屋orセレクトショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。●その他、注意事項ペットは飼っていません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。
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