Pygmalius ピグマリウス

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種類···バイオリン知り合いから譲ってもらった物です．何年か前に買って使うチャンスがなかった為ずっと保管していましたそうですが荷物整理する為知り合いからもらいました。当方は何の知識も無く勿体無いと気持ちでもらった物ですが家にずっと眠ているより誰かに使って貰いたく出品しました．ご理解が出来る方だけ購入しでください．宜しくお願いします。写真に写っている物が全てです。楽器がピアノ以外出来ない為確認できておりません．理解できる方、治せる方のみ御購入お願いします。